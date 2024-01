Reglas como en el fútbol para combatir el cambio climático

El fútbol existe desde hace siglos, pero no siempre fue igual al juego que conocemos hoy. Ni siquiera se parecía entre diversas geografías. En algunos lugares los jugadores podían usar las manos; en otros, la meta no tenía travesaño; y en otros estaba permitido empujar (pero no aferrar) a un oponente. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, se estandarizaron las reglas para que equipos de diferentes lugares pudieran competir. Entonces el fútbol empezó a expandirse y desarrollarse rápidamente, y hoy es el deporte más jugado del mundo.

