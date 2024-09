Reflexiones sobre muerte de Lencho Salazar

Para tan grande legado, ¡qué parcas las honras de las instituciones culturales para Lencho Salazar! Jamás viví en una casa de adobe ni anduve en carreta de bueyes. En mi casa no había fogón ni mi padre era agricultor; no me crie en zona rural, y jamás vi una saca de guaro. No obstante, las canciones de Lencho Salazar reconstruyen todos esos elementos y nos transportan al entorno de la Costa Rica de antaño.

