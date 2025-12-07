Foros

Recuerdos de mi primer árbol de Navidad

Cada vez que los aires navideños comienzan a correr como chiquillos revoltosos por calles y aceras, la rama de yeso retoña en mi memoria y cacarea con nostalgia y gratitud

Por José David Guevara Muñoz
Árbol de Navidad
Años después, las ramas de ciprés fueron desplazadas por árboles artificiales carentes de la fresca fragancia de la montaña. (Cortesía: José David Guevara/Cortesía: José David Guevara)







José David Guevara Muñoz

José David Guevara Muñoz es periodista. Cuenta más de 35 años de experiencia periodística en puestos de dirección, edición y redacción de medios. Laboró 13 años en el diario 'La Nación' y 20 años en el semanario 'El Financiero, del cual fue su director de 2010 a 2020.

