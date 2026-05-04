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¿Realmente faltan médicos en la CCSS?

Los problemas de retención de médicos se manifiestan en forma de vacantes crónicas, una elevada rotación en servicios clave y dificultades para cubrir los turnos nocturnos y de fin de semana

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Por Adriano Arguedas Mohs
Quirófano con personal operando vestidos de verde, con grandes microscopios
Oftalmología es una de las especialidades médicas con mayores lista de espera. (Cortesía CCSS /Foto:)







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