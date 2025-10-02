Foros

Radiografía del diputado promedio

Entre mayo de 2022 y junio de 2025, cada congresista gastó en promedio ¢9,3 millones en gasolina y giras, aunque algunos superan esa cifra hasta por el doble

EscucharEscuchar
Por Walter Montes
Sesión de plenario legislativo
Sesión del plenario legislativo de finales de setiembre pasado. (Fotografía con fines ilustrativos). (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
diputado promedioPrimera LíneaObservatorio de DatosAsamblea Legislativaviáticos

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.