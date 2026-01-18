Debido a la prolongada apreciación del colón, el sector turístico costarricense ha sufrido un fuerte impacto durante la actual administración. (Foto ilustrativa de avistamiento de delfines y ballenas en el Pacífico sur).

Cerca ya de cumplirse los cuatro años de esta administración y hecho el balance de lo que hizo y no hizo el gobierno de Rodrigo Chaves, se hace fácil concluir quiénes no deberían votar por el chavismo. Hice mi lista y la comparto.

- Ni un solo agricultor o ganadero pequeño y sus familias.

- Ni un solo cartaginés.

- Nadie que haya perdido a un familiar debido a las largas listas de espera de la CCSS. Y nadie a quien se le haya fijado una cita en la Caja, para exámenes o cirugía, a varios años plazo.

- Nadie que haya sufrido los racionamientos de agua en las zonas más humildes de San José.

- Nadie de la comunidad LGBTI o sus familiares.

- Nadie que haya quedado atrapado en una de esas presas eternas que se arman en cualquier momento, en cualquier carretera de Costa Rica.

- Nadie del sector turismo.

- Nadie del sector cultural.

- Nadie que respete y quiera el ambiente.

- Las familias de ningún niño o joven que haya tenido que abandonar sus estudios por falta de una beca, asistencia alimentaria o facilidades de transporte. O de menores que estudien en escuelas o colegios con infraestructura dañada por falta de mantenimiento.

- Ningún familiar de las personas asesinadas o heridas a consecuencia de la ola de violencia que se ha generado durante este gobierno.

- Ninguna mujer que deteste la misoginia.

- Nadie que esté esperando los proyectos Paacume, Orosi II, Ciudad Gobierno, el hospital de Limón, la nueva carretera a San Carlos o el tren eléctrico.

- Nadie que haya pagado puntualmente a la CCSS y vea cómo algunos tagarotes con influencias pueden no pagar sin tener ninguna consecuencia.

- Nadie que revise la obra pública que ejecutaron otros gobiernos apegándose a la legislación vigente, a veces con minoría en la Asamblea y hasta en medio de la pandemia, y la compare con la del gobierno actual.

- Ninguna persona que deteste los gritos, las vulgaridades, las amenazas veladas y el matonismo por parte de quien ocupe el más alto cargo en Costa Rica.

Arturo Rodríguez Castillo es vecino de Curridabat.