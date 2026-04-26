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¿Quién querría tener un millón de amigos? ¿Para qué tantos?

Un día, sin proponérselo, un amigo muy sabio me dio una pista: los amigos te invitan a su casa. Cuán cierto. No puedo imaginarme una relación de amistad suficientemente estrecha con alguien cuya casa no conozco

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Por Alberto Calvo
Hormigas cargando una hoja, amigos, trabajo en equipo
(Dominick B. Proestakis/Dominick B. Proestakis)







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Letra LibreAlberto Calvoamigosamistad

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