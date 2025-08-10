Foros

¿Quién dice que los ríos no se devuelven? Este lo desmiente

Es un río nómada. Fluye libremente como el líquido derramado sobre una mesa. Explora nuevos caminos y viaja al encuentro de otros ríos. Sabe que, en su largo camino hacia al mar, lo principal no es llegar primero, sino saber llegar

Por Emma Tristán
Geólogos analizan mapa en el Caribe norte
Los pasajeros de la buseta formamos un círculo alrededor del mapa. Estábamos a unos 15 kilómetros al norte de Guápiles. (Jurgen Ureña/Jurgen Ureña)







