Foros

Que no te cuenten la vida

La vida son bienvenidas y despedidas, milagros y oscuridades, cumbres y caídas. Todo eso. A veces es difícil leer el mapa, pero hay que echarse a andar

EscucharEscuchar
Por Lizeth Castro Castillo
Una mujer abraza a otra con gesto solidario
Que no te cuenten lo que es abrazar a un amigo, querer que sea infinita su presencia. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
superación

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.