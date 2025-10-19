Foros

Que no nos cierren el bar de la esquina

Piense en la pequeña pulpería que había en la esquina, en la zapatería familiar, en la ventanita de los tacos, en la pasamanería. Todos esos pequeños negocios que han ido desapareciendo del paisaje, cediendo a una lógica económica brutal

Por Íñigo Lejarza
La cantina El Ballestero, en barrio Amón, sumó una historia de más de 100 años. Cerró sus puertas en 2020. (Jose Cordero)







