¿Qué hizo Costa Rica con la prosperidad del siglo XX?

El problema no es que el mundo cambie. El problema es que Costa Rica llega a este escenario con un Estado grande, caro y de productividad cuestionable, construido mientras un entorno global conveniente amortiguó nuestras ineficiencias

Por Esteban Salazar
Nuevo orden mundial, globo terráqueo con banderas de distintos países
Hoy, el contexto internacional está cambiando con fuerza. El mundo será menos predecible y más exigente que en décadas anteriores. Ya va siendo hora de que Costa Rica salga de su zona de confort. (Shutterstock/Shutterstock)







