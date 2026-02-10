Foros

¿Qué hacer con el sistema de torturas venezolano?

Un preso político no es un ser humano canjeable por su torturador. Punto. Uno es una víctima y el otro es un brutal victimario sin atenuantes

Por Miguel Henrique Otero
Foto del 29 de octubre de 2021 en Caracas, Venezuela. Ciudadanos protestan contra la tortura de presos políticos con motivo de la visita a ese país de Karim Asad Ahmad Khan es un abogado británico y especializado en derecho penal internacional y derecho internacional de los derechos humanos
Foto del 29 de octubre de 2021, en Caracas, Venezuela. Ciudadanos protestan contra la tortura de presos políticos con motivo de la visita a ese país de Karim Asad Ahmad Khan, abogado británico especializado en derecho penal internacional y derecho internacional de los derechos humanos. (Shutterstock/Foto)







Matemático y administrador de empresas. Presidente editor del diario ‘El Nacional’, de Venezuela, funge desde 2009 como vicepresidente del venezolano Bloque de Prensa, y desde 2003, como vicepresidente de la Comisión para la libertad de expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa.

