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¿Qué hace la DIS en un hospital?

Hoy se involucra la DIS en un hospital. Mañana podría ser en otra institución. Luego, en conflictos sociales. Después, en espacios donde la línea entre seguridad y control comienza a volverse peligrosamente difusa

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Por Rodolfo Manuel Cruz Morales
Nuevo Hospital de Puntarenas, Monseñor Sanabria
Supuestas irregularidades en el Hospital Monseñor Sanabria, de Puntarenas, habrían llevado a separar de su cargo al director y a cuatro funcionarios más. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)







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