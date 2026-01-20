Foros

¡Qué delicada responsabilidad tenemos los electores!

Costa Rica necesita una presidenta o un presidente que exalte y honre tan prominente cargo público y reconstruya la unidad nacional, la paz, la seguridad y la confianza de los costarricenses

Por Marvin Herrera Araya
Mano con puño cerrado pintada con colores de la bandera de Costa Rica. Dar la lucha.
Hemos vivido bajo la buena sombra de un Estado social de derecho que ha tutelado el bien común y ahora estamos llamados a defenderlo con el voto. (Shutterstock/Shutterstock)







