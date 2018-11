Ahora bien, si la Fiscalía no cumple con sus deberes, si no entrevista a los testigos fundamentales del caso, si no investiga adecuadamente, deja al acusado en un escenario imposible, donde está obligado a probar su inocencia en un caso de prueba negativa. Y así, se comprende lo que se dijo en el recurso, en el sentido de que: “Para la defensa, esa hipótesis acusatoria plantea un escenario de prueba negativa, también conocida como prueba diabólica. ¿Cómo probar que don Oscar Arias no tenía conocimiento de la ilegalidad de los actos acusados como prevaricato? Tal cosa es prácticamente imposible, propia de un proceso inquisitivo y no de uno acusatorio de corte garantista. De ahí que sea el Ministerio Público quien tenga que probar ese conocimiento de la ilegalidad”.