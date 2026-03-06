Foros

Procesar 16 terabytes ¿¡en 12 años!?: es urgente modernizar la justicia

El hecho plantea una pregunta inevitable: ¿cómo se prepara una institución clave del Estado para gestionar evidencia en una era en que prácticamente toda investigación compleja pasa por datos electrónicos?

Por Adolfo Cruz Luthmer
Ícono de la justicia sobrepuesto en imagen de un data center, o centro de datos, almacenamiento de datos. Tecnología, terabytes, procesamiento de información digital para juicios
El Ministerio Público habría indicado que enfrenta limitaciones para respaldar y procesar cerca de 16 terabytes de información provenientes de dispositivos electrónicos decomisados en el marco del caso Coopeservidores, y que el análisis completo de ese volumen de datos podría tomar hasta 12 años bajo las condiciones actuales. (Shutterstock/Imagen)







