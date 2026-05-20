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Privados de libertad, no de derechos

Un sistema penitenciario que castiga sin rehabilitar difícilmente puede contribuir a una verdadera reinserción social

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Por Alma Jiménez Ureña
Imagen de archivo de hacinamiento en celdas del Organismo de Investigación Judicial.







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