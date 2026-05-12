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Presas interminables para ir a trabajos que podrían hacerse desde cualquier lugar

Costa Rica no necesita únicamente mejores carreteras. Necesita dejar de obligar a miles de personas a utilizarlas todos los días

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Por Rafael Solís C.
Presas Cartago San josé
El traslado de Cartago hasta San José por las mañanas se convierte en un verdadero caos. La hora pico suele extenderse por más de dos horas debido a la gran cantidad de carros. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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