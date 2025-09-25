Foros

Precloración del agua: un riesgo silencioso para la salud pública

El cloro reacciona con la materia orgánica natural presente en los ríos y forma trihalometanos, un grupo de compuestos reconocidos internacionalmente como cancerígenos probables

Por Édgar González Contreras
Agua del tubo, agua potable, agua en vaso, racionamiento de agua, consumo de agua, cortes de agua
El agua es un derecho humano y debe ser segura desde la fuente hasta el grifo. (Shutterstock/Foto)







cloroaguaprecloraciónprecloración del aguaadición de cloro al agua crudatrihalometanoscancerígenoscáncer de vejigacáncer de coloncompuestos cancerígenosAyAMinisterio de SaludMinae

