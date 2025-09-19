Foros

¿Por quién votar en las próximas elecciones?

Cuando los que vivimos bajo un mismo techo estamos peleados, separados y confundidos, es mucho más fácil para el ladrón atacarnos

EscucharEscuchar
Por Luis Diego Montero Rosabal
Costa Rica vive un estado de calamidad por la ola de homicidios.
Si bien la lista de retos urgentes es hoy muy extensa, todos ceden la prioridad a uno en particular: la creciente ola de criminalidad y narcotráfico. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
elecciones 2026¿Por quién votar?criminalidad y narcotráficolíderesconsensos

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.