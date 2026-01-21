Foros

Por qué votar también es un acto pedagógico

Más que una efeméride, este 24 de enero es una advertencia: sin educación de calidad no hay oportunidades, ni democracia, ni país posible

Por Jorge Herrera Murillo
Urnas, conceptuales
Atravesamos un año crucial. Las elecciones presidenciales del próximo 1.° de febrero definirán no solo un gobierno, sino el rumbo de nuestra educación pública, la orientación de las políticas laborales y el alcance de las oportunidades futuras. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Jorge Herrera MurilloUNADía Internacional de la Educacióneducaciónelecciones 2026

