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Por qué todas las guerras son absurdas (aunque las llamen justas)

El costo de las guerras no se queda en el campo de batalla. Lo pagamos todos, en forma de combustibles más caros y en el encarecimiento de cada eslabón de las cadenas de producción que dependen de ellos

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Por Sebastián Casas Zúñiga
Guerra entre Israel e Irán, costo económico de la guerra, detrás de toda guerra hay muchos haciendo dinero, ganancias, lucrar con la guerra
Detrás de cada guerra, hay muchos haciendo dinero. Y el conflicto entre Irán e Israel, en el que incursionó también Estados Unidos, no es la excepción. (Shutterstock/Imagen)







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Sebastián Casas Zúñiga

Sebastián Casas Zúñiga

Abogado, con más de 15 años de experiencia en el ejercicio profesional. Es máster en Derecho por la London School of Economics y máster en Finanzas por la Universidad de Cambridge.

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