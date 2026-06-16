Foros

¿Por qué tantos proyectos para mujeres rurales fracasan antes de empezar?

Tal vez el verdadero apoyo no empieza cuando se entrega un capital semilla, sino cuando alguien se toma el tiempo de preguntar, sin prisa, qué es lo que realmente necesita ser fortalecido

EscucharEscuchar
Por Liliana Mejía Botero
Miriam Badilla Morera ha desarrollado una actividad comercial (pide que no se le llame emprendimiento) con algunas vacas gracias a las cuales produce queso para comercializar.
Miriam Badilla Morera produce quesos para la venta. Su actividad incluye todas las etapas del proceso de producción. (Miriam Badilla Morera /Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Liliana Mejía Boteroemprendimientos ruralesmujeres rurales

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.