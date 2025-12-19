Foros

¿Por qué solo el 13 % de las empresas están listas para escalar la IA?

Los países y empresas que progresan en la adopción de inteligencia artificial son los que entienden que su valor depende de la solidez del entorno que la sostiene. Por eso, la ciberseguridad resulta determinante

Por Luis Carlotti
ciberseguridad
Las empresas más propensas a transformar la IA en resultados tangibles son las que han construido infraestructuras robustas y escalables, diseñadas para soportar la complejidad, el volumen y los riesgos de esta nueva era tecnológica. (Shutterstock/Imagen:)







