Foros

¿Por qué parte de la ciudadanía vota por propuestas antidemocráticas?

En el mercado electoral, parte de la ciudadanía costarricense se arriesga a pagar un alto costo democrático a cambio de obtener ciertos beneficios

EscucharEscuchar
Por Tatiana Benavides Santos
La palabra democracia cautiva, apresada, entre alambres de púas, y sobre una cama de escombros y destrucción
Las elecciones costarricenses de este domingo se darán en un contexto marcado por riesgos de reversión democrática. (Ilustración generada con IA/Ilustración generada con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tatiana Benavides Santosamenazas a la democraciademocraciariesgo democrático

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.