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¿Por qué la ‘Faroleada por la democracia’ en cada cantón es la acción cívica más inteligente y oportuna?

El chavismo busca desesperadamente un río revuelto –un estallido de violencia o un choque de barras bravas en las calles– para pescar ganancias políticas, victimizarse ante la opinión pública y culpar a los movimientos ciudadanos de crear inestabilidad. Entrar en dinámicas de confrontación directa sería caer en su trampa

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Por Jaime E. García González

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Campaña del farol blanco, Faroleada por la democracia. Llamado a los ciudadanos para que se reúnan, el 14 de setiembre de 2026, con un farol o bandera blanca, en las calles principales de su cantón
El éxito y la viabilidad de esta gran jornada nacional dependerán de nuestra madurez para participar con absoluta firmeza ideológica, pero con el cuidado milimétrico de no caer en provocaciones. (Imagen generada con IA/Inteligencia artificial)







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