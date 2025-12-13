Por qué es mejor vivir en democracia que en una autocracia

En una autocracia no hay pluralismo ideológico ni político. Las críticas de la ciudadanía contra quienes ocupan el poder son reprimidas.

Por décadas, se ha reconocido, a nivel nacional e internacional, que nuestra democracia es plena, sólida, funcional, garantía de paz, libertad, bienestar, progreso y derechos para todos. Se entiende que no es un régimen político perfecto, aunque sí perfectible, bajo la firme voluntad y el indeclinable compromiso de gobernantes demócratas.

Los costarricenses hemos vivido en una democracia liberal que, en nuestros tiempos, se ha enriquecido con una sociedad civil libremente organizada en cuerpos o sociedades intermedias: sindicatos, cámaras, colegios profesionales, partidos políticos, medios de comunicación, cooperativas, asociaciones... Todos, participantes en el ejercicio democrático de pesos y contrapesos y en decisiones de políticas públicas. Son legítimos cuerpos intermedios, necesarios y propios de una democracia participativa y no de una autocracia.

Por lo anterior, es importantísimo tener claridad sobre las significativas diferencias entre democracia y autocracia, en temas de capital trascendencia para la vida personal y colectiva en democracia.

Democracia

El poder emana del pueblo, el soberano, que, mediante el voto libre, secreto y periódico, elige a sus gobernantes.

Autocracia

El poder está concentrado en un individuo o grupo. Las elecciones, si las hubiera, se dan bajo el estricto control del autócrata, quien impone sus colaboradores.

Democracia

La participación ciudadana es libre, amplia y garantizada. Los ciudadanos no solo votan; también pueden organizarse en cuerpos intermedios, participar en decisiones públicas y expresar libremente sus opiniones. Eso es una democracia participativa.

Autocracia

La participación ciudadana es restringida o inexistente. Quienes critican el régimen son reprimidos, encarcelados o desterrados.

Democracia

En el Estado de derecho, todos los ciudadanos son iguales ante la ley y están sujetos a ella.

Autocracia

No existe el Estado de derecho. El gobernante y sus colaboradores se sitúan por encima de la ley.

Democracia

Existe la separación de poderes de la República: Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, en una relación de equilibrio y control mutuo.

Autocracia

No hay separación de poderes: el autócrata los controla y el poder absoluto está bajo su voluntad incuestionable.

Democracia

En esta se garantizan, disfrutan y protegen derechos humanos y libertades.

Autocracia

Los derechos humanos y las libertades están restringidos o del todo suprimidos.

Democracia

En el marco del pluralismo ideológico y político, se respeta la diversidad de partidos políticos, y de ideas, opiniones y pensamientos ideológico-políticos.

Autocracia

No hay pluralismo ideológico ni político. Solo existe un partido único y una ideología impuesta.

Democracia

Se promueven la paz, libertad, derechos humanos, justicia social, solidaridad, bien común y respeto a la dignidad de la persona. Se fomentan tolerancia, entendimiento y diálogo respetuoso en la solución de los problemas del pueblo.

Autocracia

En un régimen autocrático, solo interesa conservar el poder.

Los textos detallan la orientación ideológico-política de ambos sistemas e invitan a la meditación con miras a nuestro irrenunciable compromiso de fortalecer la democracia costarricense en las próximas elecciones nacionales.

Demócratas, ayudemos a evitar que en Costa Rica se instale una autocracia. ¡Evitémoslo!

herreramarvin39@gmail.com

Marvin Herrera Araya es exministro de Educación Pública y exdiputado.