Foros

Por qué es mejor vivir en democracia que en una autocracia

La historia democrática de Costa Rica se sostiene en elecciones libres, pluralismo político y respeto a la ley. Sin duda, nuestro próximo voto importa

EscucharEscuchar
Por Marvin Herrera Araya
Autocracia, dictadura, tiranía, autócrata, populismo
En una autocracia no hay pluralismo ideológico ni político. Las críticas de la ciudadanía contra quienes ocupan el poder son reprimidas. (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
elecciones 2026democraciaautocracia

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.