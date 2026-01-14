Foros

¿Por qué el voto femenino importa hoy más que nunca?

Las encuestas actuales señalan que el poder real de decisión electoral está hoy, en gran medida, en manos de las mujeres indecisas

EscucharEscuchar
Por Cynthia Maritza Córdoba Serrano
Voto femenino, mujer en recinto de votación, papeleta de elecciones, sufragio
Voto femenino, mujer en recinto de votación, papeleta de elecciones, sufragio (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
elecciones 2026Cynthia Maritza Córdoba Serranovoto femenino

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.