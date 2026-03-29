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¿Por qué el Nazareno de Alajuela cambia de peso en plena procesión?

El Nazareno de Alajuela no se queda tranquilo si lo quieren usar montando un espectáculo en nombre de la fe. Me pregunto cómo le iría a más de uno, en la política tica, alzando al Nazareno de Alajuela en estos tiempos

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Por Rodolfo González Ulloa
Nazareno de Alajuela
El Nazareno de Alajuela "se enoja cuando alguien no ha hecho lo correcto y se pone de mojigato a intentar cargarlo sin haberse arrepentido o reconciliado", me explicó mi amiga. Se cree que esta imagen fue fabricada en Guatemala, en el taller de los hermanos Ganuza. (Cortesía: Rodolfo González U./Cortesía: Rodolfo González U.)







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Letra LibreRodolfo González UlloaNazareno de Alajuela
Rodolfo González Ulloa

Rodolfo González Ulloa

Rodolfo González Ulloa es periodista, escritor, historiador, cuentacuentos y docente en la Universidad Técnica Nacional y la Universidad de Costa Rica. Ha escrito obras de teatro, radionovelas, relatos y novelas.

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