Foros

Por qué el cerebro necesita silencio: la red neuronal por defecto en peligro

Abrimos nuestras propias ventanas cuando podemos dejar el celular para contemplar las estrellas, dar un paseo, mirar un paisaje

EscucharEscuchar
Por Helena María Fonseca Ospina
Desintoxicación del celular. Celular en la arena de la playa. Mar al fondo.
Experimentamos mucho ruido externo e interno. El silencio nos invita a encontrar un nuevo orden interior. Y apagar el celular también ayuda. (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
¿Red social o neuronal?red neuronalsilencioredes socialesruido
Helena María Fonseca Ospina

Helena María Fonseca Ospina

Administradora de Empresas por la Universidad Internacional de las Américas y máster en Matrimonio y Familia por la Universidad de Navarra, España. Desde 1996, escribe en Opinión de ‘La Nación’ sobre temas de educación, familia, política y cultura.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.