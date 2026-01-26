Foros

Políticos y pastores se confundieron de toga, de púlpito y de atril

Doña Laura Fernández resultó hasta ecuménica: un día, quiere una misa en la basílica de los Ángeles, y al otro, se reúne con lo más conservador de los sectores evangélicos para ofrecer, de forma descarada, puestos como botín de guerra

Por Yolanda Bertozzi
Con la candidata Laura Fernández sentada y asintiendo, pastor Reynaldo Salazar anunció que Pueblo Soberano puso 24 candidatos a diputado evangélicos
Laura Fernández junto al pastor Reynaldo Salazar. Esta es una captura de pantalla de un video en que se ve a la candidata asintiendo múltiples veces cuando Salazar detalla los acuerdos pactados con el Partido Pueblo Soberano. (La Nación/Reproducción)







