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Platón nunca habló de redes sociales, pero describió perfectamente cómo funcionan

La posverdad no es solo desinformación; es un clima cultural donde la distinción entre verdad y mentira se vuelve secundaria frente a la fuerza de la emoción y la identidad

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Por Tonatiuh Solano Herrera
Interior de una cueva, caverna, con estalactitas y estalagmitas. La iluminación destaca las intrincadas formaciones y texturas de la roca, y crea una atmósfera misteriosa
En el mito de la caverna, las sombras proyectadas en las paredes de la cueva eran la única realidad que conocían los prisioneros. (Shutterstock/Imagen)







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