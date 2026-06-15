Platón nunca habló de redes sociales, pero describió perfectamente cómo funcionan

En el mito de la caverna, las sombras proyectadas en las paredes de la cueva eran la única realidad que conocían los prisioneros.

En su obra La República, Platón describe a unos prisioneros encadenados de nacimiento en una cueva, incapaces de girar la cabeza, que solo ven sombras proyectadas en la pared por objetos iluminados por una hoguera. Esas sombras constituyen su única realidad: les dan nombres, disputan sobre su orden y aceptan sin cuestionar que son el mundo.

Hoy, las redes sociales funcionan de forma análoga. Los algoritmos deciden qué imágenes, videos y titulares vemos; las “sombras” que se proyectan en nuestra pantalla (noticias, memes, reels, clips) componen la mayor parte de nuestra experiencia informativa. De tal manera, las redes sociales se han convertido en la caverna moderna. Prisiones virtuales donde las sombras manipuladas por algoritmos, bots y estrategias de desinformación se nos venden como realidad, y donde la posverdad sustituye al debate racional, enfrascándonos en discusiones cada vez menos sobre “lo que es cierto” y más sobre “lo que creo que es cierto”.

El “fuego” subyacente ya no es el de una hoguera, sino el de complejos sistemas donde entran en juego redes, influencers y señales de impulso como el número de likes, que priorizan el enganche emocional sobre la verificación. Lo más grave es que muchos usuarios permanecen encadenados a una realidad mediada, donde lo que circula más rápido no es lo que es cierto, sino lo que más enfurece, apasiona, entusiasma o asusta.

Si, en la caverna de Platón, la ignorancia es “inocente” (los prisioneros no saben que hay un mundo fuera), en la caverna digital contemporánea, la ignorancia se vuelve estratégica: hay actores que diseñan sombras falsas a propósito. La desinformación a través de fake news con noticias inventadas, manipuladas o descontextualizadas que circulan como si fueran periodismo legítimo, se convierte en instrumento para distorsionar la realidad, erosionar instituciones y desestabilizar procesos democráticos.

En la última década, la combinación de redes sociales y nuevas tecnologías ha multiplicado el impacto de estos fenómenos. Ejemplos recientes incluyen imágenes generadas por inteligencia artificial de líderes políticos que nunca dijeron lo que se les hace “decir”; videos deepfake de arrestos o declaraciones que no ocurrieron, o campañas de desinformación estatal que difunden dudas sobre alianzas estratégicas priorizando el caos informativo. En estos casos, la “sombra” no solo es una ilusión, sino un arma usada para reforzar ciertas narrativas y silenciar otras.

La posverdad no es solo desinformación; es un clima cultural donde la distinción entre verdad y mentira se vuelve secundaria frente a la fuerza de la emoción y la identidad. En el debate público, muchas personas ya no se preguntan “¿es esto cierto?”, sino “¿confirma mis preferencias, mis miedos, mis prejuicios, mi indignación o mi pertenencia a un grupo?”. Esto produce una paradoja, pues cuanto más saturado está el entorno digital de información, más fácil resulta para los ciudadanos permanecer en burbujas cognitivas donde solo ingresan contenidos que refuercen su visión del mundo.

Platón ya advertía de que, al salir de la caverna, el prisionero liberado se enfrentaba al rechazo de sus compañeros, ya que no querían escuchar que las sombras eran ilusiones, porque esa revelación les exigía un esfuerzo inmenso de readaptación. En la sociedad de hoy pasa algo muy similar, pues quien cuestiona una narrativa viral, una teoría de conspiración o una campaña de desinformación suele ser atacado, en lugar de invitado a contrastar fuentes y evidencias. La posverdad alimenta esta dinámica; la verdad se vuelve cosa de lealtad y pertenencia, no de argumentos.

En el mito platónico, las sombras son una representación imperfecta y lejana de lo real, pero aún pertenecen a un mundo físico. En la red, las “sombras” digitales pueden ser contenidos auténticos pero descontextualizados, montajes parciales que ocultan datos clave o simulaciones completas creadas por inteligencia artificial, como parte de la estrategia de comunicación y desinformación para favorecer o perjudicar a alguien.

Otra gran diferencia es el grado de participación. En el mito de la caverna, los prisioneros son pasivos, pero en la red los usuarios son, a la vez, espectadores y cómplices activos. Cada vez que compartimos un clip sin verificar, etiquetamos a un enemigo “falso”, o ignoramos una rectificación de prensa, participamos en la reproducción de las sombras. El algoritmo premia la polarización, y el usuario se siente recompensado por la aprobación de su tribu, aun cuando el contenido sea falso o manipulado.

Platón asignaba al filósofo el papel de quien, tras haber visto la luz, vuelve a la caverna para educar a los prisioneros, aunque se exponga a ser incomprendido o incluso rechazado. En la sociedad contemporánea, nos corresponde a todos aprender a leer titulares, a contrastar fuentes, a distinguir entre información verificable y opinión falsa o tendenciosa.

Como en el mito platónico, el salto de la apariencia a la realidad dolerá, porque nos obligará a desconfiar de lo que nos resulta cómodo, a revisar nuestras convicciones y a escuchar con respeto a quienes no piensan como nosotros. Solo así podremos dejar de ser prisioneros de las sombras digitales y convivir en un mundo caótico donde la diversidad de opiniones debe enriquecer los debates y no representar el blanco de la desinformación, el odio y el miedo, pues estos siempre desembocan en violencia.

t.solano.herrera@gmail.com

Tonatiuh Solano Herrera es politólogo y magíster en Estudios Internacionales.