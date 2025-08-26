Foros

Pilar Cisneros se equivoca, pero el problema más grave es otro

En materia de infraestructura penitenciaria, estos últimos años han sido un rotundo retroceso. Hace pocos días, la Defensoría de los Habitantes denunció que de nuevo se ha superado el 30% de hacinamiento, lo que suma otro factor de riesgo a los que ya padecemos

EscucharEscuchar
Por Marco Feoli
Luis Guillermo Solís ante Comisión de Seguridad y Narcotráfico
El exmandatario Luis Guillermo Solís compareció ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico el pasado 21 de agosto. A la izquierda, la diputada Pilar Cisneros. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
cárcelesMarco FeoligolondrinasLuis Guillermo SolísPilar CisnerosMinisterio de Justicia y Pazhacinamiento carcelarioreubicación de privaados de libertad
Marco Feoli

Marco Feoli

Jefe del Grupo Regional de las Américas del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU y profesor del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la ONU. Fue viceministro y ministro de Justicia. Abogado especialista en Derechos Humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.