Andrés Arley Vargas es médico urólogo y presidente de la Asociación Costarricense de Cirugía Urológica. Suele escribir historias basadas en los pacientes que atiende. Para efectos de sus narraciones, siempre se refiere a “don Cosito” y “doña Cosita”. Sus textos pretenden transmitir la humildad y la sencillez de las personas que acuden a su consulta médica. Aunque los relatos parezcan ficticios, son completamente reales.

La semana pasada, llegó don Cosito, de 39 años. Vive en San José y se dedica al comercio. Tiene buena panza, pero a pesar de ello se autodenomina “deportista” porque “mejenguea todos los domingos”.

Eso sí, todas las mejengas siempre tienen “tercer tiempo” –los tapis, el chifrijo y las bocas–. En la conversación, me confiesa que cuando toman, son "por lo menos seis o siete cervezas" en una sentada, después del partidito, pa’enfriarse”.

Consultó conmigo por un dolor sugestivo de un cálculo o piedra en un riñón. Refiere que tuvo un malestar intenso, severo, en la parte baja de la espalda, hacia el lado derecho, el cual se alivió espontáneamente. El dolor regresó dos días después, pero más abajo, localizado en la región inguinal y cerca de los genitales. De hecho, la descripción que él me da es muy característica de una piedra que viene bajando.

Cuando le pregunté sobre sus antecedentes, me dijo que anteriormente ha tenido piedras en los riñones, pero que las ha expulsado espontáneamente. Ya él conoce sus síntomas.

Afortunadamente, llegó aliviado a la consulta. El examen de orina mostró la presencia de sangre (un hallazgo común cuando hay piedras), pero no tiene datos de infección urinaria. Sus exámenes de sangre revelaron una ligera elevación de la creatinina, que marca la función de los riñones y el grado de hidratación del cuerpo.

El ultrasonido que se hizo dos días antes mostró una leve dilatación del riñón, pero no evidenció la presencia de la piedra. Le expliqué que es usual que el ultrasonido no logre verlas bien cuando vienen bajando hacia la vejiga y que el método diagnóstico preferido es la tomografía computarizada (un estudio llamado tac de abdomen con medio de contraste).

La consulta transcurrió más o menos así:

–Don Cosito, vos no tomás agua.

–Sí, doctor, es cierto. Nunca tomo agua y soy bueno pa’la carne y el chifrijo. Además, soy bueno pa’comer natilla.

–Mirá, los lácteos no son el problema. Aunque las piedras contienen calcio, la culpa no la tiene ese mineral. Las piedras se forman por las sustancias (como sal, fosfato y oxalato) que comemos en exceso y permiten la formación del cálculo. Entonces, contrario a la creencia popular, normalmente no les prohibimos los lácteos a los pacientes que hacen piedras, pero sí les pedimos que bajen el consumo de carne roja, embutidos, sal, grasas, aderezos y frituras, entre otros.

–Entonces, ¿qué debo dejar de comer para que no se me hagan las piedras?

–Te lo voy a poner bien sencillo, don Cosito: las comidas que contienen la “CH” son las que hacen daño: chancho, chorizo, chifrijo, chicharrones, salchicha, salchichón… Lastimosamente, hay que eliminarlas o al menos, restringirlas drásticamente. Pero lo fundamental es aumentar sustancialmente el consumo de agua, para que las sales de calcio no formen piedras.

–Es que no me gusta el agua, doc. Pero voy a empezar a tomar Gatorei y Poguerai. Esos sí me gustan y yo he visto mucho a los jugadores de la Sele tomándolos.

–¡Exacto, a los jugadores de la Sele! ¡Ellos sí queman calorías de verdad y están en forma! Acordate que esas bebidas tienen un montón de azúcar.

–¡O sea, que yo no corro ni una cuarta parte de lo que corren ellos!

–Mirá, ¡con esa panza, yo creo que ni la décima parte!