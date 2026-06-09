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‘Phoenix’: un filme sobre el trauma de la guerra concebido en un país sin ejército

Desde un país que eligió no tener ejército, ‘Phoenix’ no ofrece respuestas. Ofrece una insistencia: la paz no es un logro, sino una práctica frágil, diaria, inacabada

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Por Ty Ragan
Cascos azules. Un soldado casco azul dialoga con un niño. Película Phoenix, opera rock del canadiense Bruce Callow
Llevar el casco azul es entrar en lugares donde la moral se vuelve ambigua. Aun así, incluso allí, un gesto mínimo puede sostener a otro ser humano por un instante. (Ty Ragan/Imagen cortesía)







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