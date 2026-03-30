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Petróleo, geopolítica y el precio de nuestras medicinas

La próxima crisis petrolera no solo se sentirá en la bomba de gasolina, sino también en la farmacia

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Por Jaime E. García González
Medicamentos, acetaminofén, ibuprofeno, jeringas, bodega de Farmacia de la CCSS
Muchos de los medicamentos e insumos que da la CCSS a los pacientes son importados. (Imágenes de Archivo LN/Fotocomposición)







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Jaime E. García Gonzálezpetróleogeopolíticaprecio de medicamentos

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