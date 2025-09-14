Foros

Perdón, Ismael

La señora de la cocina llevaba la bandeja hasta el pupitre de Ismael, le acariciaba la cabeza y le decía: ‘Beba, papito, beba sin pena’

Por José David Guevara Muñoz
Jarra de lata, cara triste
Cada mañana, Ismael se tomaba 14 jarros llenos con el alimento que proveía la Alianza para el Progreso. (Cortesía José David Guevara/Cortesía José David Guevara)







José David Guevara Muñoz

José David Guevara Muñoz es periodista. Cuenta más de 35 años de experiencia periodística en puestos de dirección, edición y redacción de medios. Laboró 13 años en el diario 'La Nación' y 20 años en el semanario 'El Financiero, del cual fue su director de 2010 a 2020.

