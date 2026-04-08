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Perdemos, en promedio, 338 palabras cada año

Sabemos que el algoritmo premia lo corto, lo rápido, lo visual. Y nosotros, criaturas adaptables hasta la autodestrucción, respondemos convirtiéndonos en parásitos

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Por Pablo Gámez Cersosimo
Uso de emoticones y stickers para chatear y comunicarnos. Pérdida de palabras y de vocabulario. Comunicación sin estrés
Comunicarnos mediante emoticones y "stickers" es ágil, sí, pero genera una eliminación sistemática de palabras. (Shutterstock/Imagen)







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