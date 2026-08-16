Foros

Patarrá: donde todavía se puede encontrar el fondo de un mar antiguo

Aquel fósil, de más de diez millones de años, terminó convirtiéndose en el invitado más popular de la cena

EscucharEscuchar
Por Emma Tristán
Fragmento de roca caliza de Patarrá
El obsequio resultó ser un fragmento de caliza gris azulada de Patarrá, con el fósil de un molusco bivalvo perfectamente conservado. (Emma Tristán/Fotografía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Letra LibreEmma TristánPatarráMioceno en Costa Ricageología de PatarráCalizas de Patarráfósiles de moluscosfondos marinos fósilescalizas
Emma Tristán

Emma Tristán

Emma Tristán es geóloga y consultora ambiental.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.