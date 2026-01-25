Foros

Partidos políticos parecen navegar sin rumbo en política exterior

Con pocas excepciones, los partidos en contienda no formulan una política exterior y, lo más preocupante, parecen desconocer la realidad internacional de este segundo cuarto del siglo XXI

Por Carlos Murillo Zamora
Costa Rica en el mapa geopolítico regional y mundial
La política exterior de Costa Rica no está presente como tema de relevancia en varios planes de gobierno de los partidos en contienda.







