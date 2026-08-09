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Parteras indígenas: guardianas del linaje, defensoras de derechos

Las mujeres indígenas enfrentan un riesgo desproporcionadamente mayor de morir por causas relacionadas con el embarazo y el parto, y el patrón global de desigualdad se replica en el caso de las muertes neonatales

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Por Luis Elizondo Beldén
Mujeres indígenas y parteras
Más allá de atender a las madres al momento del parto, las parteras acompañan y orientan a las mujeres indígenas a lo largo de toda la gestación. (Carlos Barrera/Secretaría General Iberoamericana)







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