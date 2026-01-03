Foros

Parque Marino Las Baulas: un desastre de conservación

No hay control de ningún tipo, que se permiten construcciones ilegales, mascotas y vehículos circulando dentro de parque, con la total inoperancia de las autoridades encargadas de su protección

Por Eduardo Carrillo
Gentrificación Playa Grande, Parque Nacional Marino las Baulas
El Parque Nacional Marino Las Baulas, se ubica en Playa Grande, en Santa Cruz Guanacaste. En la foto se observan construcciones a la orilla del mar. Foto: (Alonso Tenorio)







