Foros

Paradoja tica: armas, sí; ciencia, no

Trámites lentos y permisos tardíos golpean la innovación: Costa Rica tarda más en aprobar insumos científicos que en permitir la entrada de armas

EscucharEscuchar
Por Miguel Rojas Chaves
Investigación científica en laboratorio. Científicos, jóvenes estudiantes de ciencia y tecnología
La imposibilidad de disponer de manera fácil y expedita de los insumos necesarios para hacer investigación sería una de las causas por las cuales científicos costarricenses se van de Costa Rica. (Shutterstock/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
armasinsumos científicosimportación de insumos científicosciencia y tecnología

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.