Foros

¿Para qué sirven las universidades públicas?

La educación superior requiere de una visión de Estado lúcida, no decisiones guiadas por cálculos políticos ni por narrativas simplificadoras o vengativas

EscucharEscuchar
Por Gerardo Ávalos Rodríguez
Una mujer sujeta a una serpiente de para crear un suero antiofídico.
La investigación universitaria en Costa Rica ha contribuido al desarrollo de sueros antiofídicos reconocidos internacionalmente. (UCR/UCR)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.