Papa Francisco, el gran olvidado en las urnas

¿Dónde queda la defensa de los bosques de la que hablaba el papa Francisco en la encíclica ‘Laudato Si’? ¿Y su defensa de la lucha contra el cambio climático que hizo en ‘Laudate Deum’? ¿Y su advertencia contra el ‘insano populismo’, lanzada en la encíclica ‘Fratelli Tutti?

Por Alejandro Vargas Johansson
Una foto de mayo de 2019, cuando el papa Francisco llega para su audiencia general semanal en la plaza de San Pedro. (APF)







