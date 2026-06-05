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Oro, mercurio y Crucitas: una discusión inevitable

Prohibir una actividad también exige contar con la capacidad real de controlarla y fiscalizarla de manera sostenida

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Por Emma Tristán
Sábado 7 de marzo de 2026. Expedición a cerro Conchudita, zona norte, de los periodistas de La Nación Christian Montero y Alonso Tenorio. Reportaje especial 'Esto es peor que Crucitas'. Primer equipo periodístico que llega a los túneles de extracción ilegal de oro en ese cerro.
La filtración de cianuro al suelo contamina las fuentes de agua potable en Crucitas de Cutris. La extracción de oro en esta zona ha causado enorme daño ambiental. (Alonso Tenorio/La Nación)







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Emma Tristán

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Emma Tristán es geóloga y consultora ambiental.

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