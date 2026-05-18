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Orlando Aguirre: ‘La independencia sin resultados se vuelve vulnerable. Los resultados sin independencia dejan de ser justicia’

Las reformas al sistema de justicia son una conversación que le pertenece a toda la sociedad costarricense

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Por Orlando Aguirre Gómez
Fotos de Archivo Corte Plena, Poder judicial
"El Poder Judicial es el lugar donde las personas pueden plantarse frente al poder y exigir que la ley se cumpla”, sostiene el jerarca de la Corte Suprema de Justicia. (JOHN DURAN/John Durán)







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