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Oleada de indignación por compra de guantes para dar pequeñas descargas eléctricas en operativos de inmigración en EE. UU.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) planea añadir una nueva arma a su arsenal para someter a personas durante sus operativos

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Por Andrés Hernández Alende
Primer plano, detalle de espalda de policía de Migración de Estados Unidos, policía migratoria, ICE
Organizaciones de derechos civiles denuncian que ICE ha demostrado reiteradamente una alarmante tendencia al uso desmedido de la fuerza. (Shutterstock/Foto)







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Andrés Hernández Alende

Andrés Hernández Alende

Reside en Miami, Estados Unidos. Sus novelas más recientes son 'El ocaso' y 'La espada macedonia', publicadas por Mundiediciones.

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