Oleada de indignación por compra de guantes para dar pequeñas descargas eléctricas en operativos de inmigración en EE. UU.

Organizaciones de derechos civiles denuncian que ICE ha demostrado reiteradamente una alarmante tendencia al uso desmedido de la fuerza.

FIRMAS PRESS.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) planea añadir una nueva arma a su arsenal para someter a personas durante sus operativos contra la inmigración.

La agencia federal planea gastar hasta $20 millones en la compra de miles de guantes especiales llamados G.L.O.V.E., fabricados por la empresa Compliant Technologies.

Estos guantes multifuncionales pueden administrar descargas eléctricas por contacto directo contra personas que los agentes intenten arrestar en sus operativos.

G.L.O.V.E., que leído como una sola palabra significa “guante” en inglés, son las siglas de Generated Low Output Voltage Emitter, que se traduce al español como “Emisor de Voltaje Generado de Baja Salida”.

ICE tiene previsto equipar a su personal con los guantes a más tardar en marzo de 2027.

Los guantes pasan de modo normal a eléctrico al presionar un interruptor. Para su funcionamiento, requieren un contacto directo sobre la piel y generan un estímulo doloroso de corto alcance para controlar la resistencia física.

El anuncio de la adquisición de los guantes G.L.O.V.E. ha causado una oleada inmediata de indignación y rechazo entre las organizaciones de derechos civiles en Estados Unidos. Activistas y abogados coinciden en que esta medida da pie a una alarmante falta de rendición de cuentas en los operativos de deportación que ICE lleva a cabo. El uso de los guantes podría ser fatal para personas con problemas de salud. Podría constituir también un acto de fuerza excesiva.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) denunció que con los guantes G.L.O.V.E. es fácil causar un daño grave a las personas de forma discreta. Jenn Rolnick Borchetta, directora adjunta de vigilancia policial de la ACLU, advirtió de que los agentes podrán aplicar descargas dolorosas solo con presionar un botón, sin que nadie a su alrededor se dé cuenta de lo que está ocurriendo, lo que abre la puerta a abusos físicos difíciles de captar en video.

Las organizaciones de derechos civiles denuncian que ICE ha demostrado reiteradamente una alarmante tendencia al uso desmedido de la fuerza. La ACLU ha documentado más de 400 incidentes recientes de mala conducta, uso de perfiles raciales e intimidación violenta por parte de los agentes de ICE. Los activistas afirman que añadir un arma de tortura táctil a una agencia con un temible historial de violencia es “una receta para causar un daño terrible al público”.

El fabricante de los guantes G.L.O.V.E. los promueve como no letales. Pero hay demandas por lesiones y muertes relacionadas con estos guantes, entre ellas una demanda por el fallecimiento de un recluso en una prisión del estado de Kentucky en 2024. El recluso, un hombre de 43 años, murió tras recibir 27 descargas con los guantes y 13 más con un Taser. Dos descargas excedieron varias veces el límite de tiempo de 15 segundos recomendado por la empresa.

Compliant Technologies exige que los agentes pasen un curso específico de capacitación técnica y táctica antes de poder usar los guantes en operativos, y después una recertificación obligatoria cada dos años. ¿Pero garantizará ese requisito que ICE no cometa abusos con su nueva arma en la campaña de deportaciones masivas ordenada por el gobierno de Donald Trump? Teniendo en cuenta los numerosos episodios de acoso y violencia en los operativos de ICE –en los que incluso residentes legales y hasta ciudadanos estadounidenses han sido víctimas–, la respuesta más probable, lamentablemente, es que no hay garantías.

alende4@gmail.com

Andrés Hernández Alende es un escritor y periodista radicado en Miami. Sus novelas más recientes son ‘El ocaso’ y ‘La espada macedonia’, publicadas por Mundiediciones.