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¿Ocultan los gobiernos evidencia de inteligencia no humana?

Tal vez el mayor riesgo no sea lo desconocido, sino nuestra incapacidad de imaginarlo

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Por Esteban Carranza Kopper
ovni, UFO, nave espacial alienígena entre nubes
Luego de unos 70 años de silencio, el tema de objetos voladores no identificados parece volver a inquietar a Estados Unidos. (Shutterstock/Imagen)







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