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Ocho generaciones y 236 años al servicio de la Negrita

Emilio Del Valle Madriz fue quien reformó el estilo del resplandor y diseñó la pieza que conocemos hoy, precisamente para la coronación de 1926

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Por Germán Salas Mayorga
Fernando Soto Coto es el único Joyero de la Virgen de la familia Del Valle que queda con vida y la crisis por la pandemia lo golpeó duro hasta que se puso a hacer virgencitas
Hoy, la responsabilidad descansa en Fernando Soto, de la sétima generación de esta familia. Entre jornadas de trabajo y noches de estudio, se formó como orfebre y heredero de una misión. (Cortesía)







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Germán Salas Mayorga

Germán Salas Mayorga

Periodista con 25 años de experiencia en comunicación y mercadeo. Ha liderado y gestionado estrategias de prensa y manejo crisis para diversas organizaciones. Profesor universitario enfocado en una comunicación clara, efectiva y con propósito.

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